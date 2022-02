LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA | quattro uomini al comando | a 50? gli inseguitori

Leggi su oasport

17.24 Scende sotto il minuto il vantaggio della fuga: sta per cominciare l'Alto El Cedacero. 17.22 Grandissimo lavoro dell'Astana che presenta delle punte come Valerio Conti e Miguel Angel Lopez. 17.20 Aumento della velocità nel gruppo: non vogliono mollare le formazioni da dietro. 17.18 30 chilometri alla conclusione: la corsa si avvicina ad affrontare l'ultima asperità di giornata. 17.16 Rimane stabile a 1'15" il ritardo deglinei confronti di Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Kobe Goossens (Intermarché Wanty Gobert) e Warren Barguil (Arkea Samsic). 17.14 La corsa adesso è in un lungo rettilineo che conduce verso Puerto de Mazarron e si arriverà sulla costa mediterranea. Anche il vento potrebbe diventare un fattore. 17.12 Nils Politt passa per primo allo sprint intermedio di ...