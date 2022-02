LIVE Snowboardcross misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: due coppie italiane in finale! (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.04 Nella Finale B per il quinto posto avremo invece Germania, Russia, Svizzera e Gran Bretagna. 4.01 La Finale A vedrà al via Italia 1 (Visintin-Moioli), Usa 1 (Baumgartner-Jacobellis), Canada 1 (Grondin-Odine) e Italia 2 (Sommariva-Carpano). Le prime tre erano attesa, la seconda coppia azzurra è una gradita sorpresa. Sono arrivate all’atto conclusivo le squadre più equilibrate nel rapporto uomo/donna. 3.59 Carpano ha bruciato in volata Odine, Italia 2 e Canada 1 in finale. Non è riuscita la rimonta a Bankes, terza a 1?38. Fuori dunque Gran Bretagna e Russia. 3.59 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IMMENSA CATERINA CARPANOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ITALIA 2 IN FINALEEEEEEEEEEEE!!! Una medaglia è già sicura, ma non ci vogliamo accontentare! 3.55 Bravissimo Sommariva che tiene il ritmo di Grondin. L’azzurro è secondo a 0?89, ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.04 Nella Finale B per il quinto posto avremo invece Germania, Russia, Svizzera e Gran Bretagna. 4.01 La Finale A vedrà al via Italia 1 (Visintin-Moioli), Usa 1 (Baumgartner-Jacobellis), Canada 1 (Grondin-Odine) e Italia 2 (Sommariva-Carpano). Le prime tre erano attesa, la seconda coppia azzurra è una gradita sorpresa. Sono arrivate all’atto conclusivo le squadre più equilibrate nel rapporto uomo/donna. 3.59 Carpano ha bruciato in volata Odine, Italia 2 e Canada 1 in finale. Non è riuscita la rimonta a Bankes, terza a 1?38. Fuori dunque Gran Bretagna e Russia. 3.59 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IMMENSA CATERINA CARPANOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ITALIA 2 IN FINALEEEEEEEEEEEE!!! Una medaglia è già sicura, ma non ci vogliamo accontentare! 3.55 Bravissimo Sommariva che tiene il ritmo di Grondin. L’azzurro è secondo a 0?89, ...

