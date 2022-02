LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia convince ed esulta! Quinto tempo (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Prova CRONOMETRATA 04.30 Michelle Gisin si inserisce in seconda posizione a tre centesimi da Corinne Suter. Due svizzera davanti. 04.28 Corinne Suter non si risparmia ed è scatenata! Disputa la Prova come se fosse in gara e stampa un roboante 1:34.30, precedendo Mowinckel di 57 centesimi. Sofia Goggia quarta a 72 centesimi. 04.25 La svizzera Jasmine Flury accumula tre decimi di vantaggio nel tratto iniziale, poi perde progressivamente ed è quarta a 0.26 dalla leader. La slovacca Petra Vlhova ha deciso di non prendere il via. Ora tocca alla svizzera Corinne Suter. 04.23 La norvegese Ragnhild Mowinckel balza al comando col tempo di 1:34.87, precedendo Ledecka di 7 centesimi. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMACRONOMETRATA 04.30 Michelle Gisin si inserisce in seconda posizione a tre centesimi da Corinne Suter. Due svizzera davanti. 04.28 Corinne Suter non si risparmia ed è scatenata! Disputa lacome se fosse in gara e stampa un roboante 1:34.30, precedendo Mowinckel di 57 centesimi.quarta a 72 centesimi. 04.25 La svizzera Jasmine Flury accumula tre decimi di vantaggio nel tratto iniziale, poi perde progressivamente ed è quarta a 0.26 dalla leader. La slovacca Petra Vlhova ha deciso di non prendere il via. Ora tocca alla svizzera Corinne Suter. 04.23 La norvegese Ragnhild Mowinckel balza al comando coldi 1:34.87, precedendo Ledecka di 7 centesimi. ...

