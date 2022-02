Libera | “Preoccupati per quanto accaduto a San Martino Valle Caudina”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diCoordinamento Provinciale di Benevento “Siamo. Siamoperché si torna a sparare in pieno giorno, in pieno centro e senza scrupoli a San. Un territorio che, con tutta la, da decenni subisce la piaga di un opprimente radicamento mafioso, una presenza ingombrante che non ha suscitato quel clamore delle cronache capace di accendere i riflettori e l’impegno istituzionale così come successo su territori simili come Casal di Principe o Secondigliano. Siamoperché l’isolamento geografico dal capoluogo e dalla provincia del quale fa parte rischia di trasformarsi in isolamento anche sociale. La solitudine istituzionale, infatti, dovuta ...

"Siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché si torna a sparare ... Vogliamo che chi riconosce il problema ed è in cerca di strade per uscirne veda in Libera un approdo sicuro con cui parlare, ...