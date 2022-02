F1 | Andreas Seidl | “Stiamo programmando di fare un giorno di riprese nei giorni”

(Di sabato 12 febbraio 2022) McLaren ha svelato al pubblico nella serata di ieri la propria monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2022. Il britannico Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo hanno tolto i veli all’inedita auto che tra poco più di una settimana sarà in scena nei test pre stagionali di Barcellona. Ricordiamo che ogni squadra ha 100km a disposizione da regolamento. Le prove in circuito sono limitate, al momento Aston Martin è l’unica realtà che ha messo in moto la propria monoposto in quel di Silverstone (Gran Bretagna). Anche il marchio di Woking potrebbe optare per l’impianto di casa prima di spostarsi in Catalogna., il team principal della McLaren, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “diundi...

Questo è anche l'auspicio del team principal della McLaren, Andreas Seidl, che parlando a margine della presentazione della nuova vettura di Woking per il 2022 - la MCL36 - ha sottolineato come ...Con la ristrutturazione del team operata da Zak Brown e Andreas Seidl, negli ultimi anni McLaren si è distinta per una ritrovata vivacità del reparto tecnico, in grado non soltanto di replicare ...Anche il marchio di Woking potrebbe optare per l'impianto di casa prima di spostarsi in Catalogna. Andreas Seidl, il team principal della McLaren, ha rilasciato alla stampa come riporta ...