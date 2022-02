DAY 9 – Dorothea Wierer all’inseguimento di un sogno De Aliprandini | provaci

(Di sabato 12 febbraio 2022) Una domenica da seguire con il batticuore. La nona giornata delle Olimpiadi di Pechino 2022 potrebbe regalare altre medaglie ad una spedizione sin qui fatta di undici allori, già meglio di quattro anni quando la delegazione azzurra si fermò a dieci. L’evento principale sarà alle 10 del mattino orario italiano quando, nell’inseguimento femminile di biathlon, insegue un altro podio. Ma occhi puntati anche allo slalom gigante maschile e allo short track. Ecco cosa ci aspetta. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNOINSEGUE UN’ALTRA MEDAGLIA – Uno dei format preferiti dall’azzurra, l’inseguimento. Quattro poligoni conche partirà con sei secondi di ritardo rispetto alla norvegese Marte Roeiseland e sei rispetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DAY Dorothea

WINDISCH E HOFER, PER LA MEDAGLIA CI VUOLE UN'IMPRESA - Dopo la straordinaria medaglia di bronzo diWierer, l'Italia del biathlon si affida a Dominik Windisch e Lukas Hofer nella sprint ...... LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL'ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO CHE GARA DI- Due poligoni ...L’evento principale sarà alle 10 del mattino orario italiano quando Dorothea Wierer, nell’inseguimento femminile di biathlon, insegue un altro podio. Ma occhi puntati anche allo slalom gigante ...Entrambi i format saranno inoltre disponibili on-demand su discovery+. DOROTHEA WIERER OLYMPIC AMBASSADOR INTERNAZIONALE DI DISCOVERY - Dorothea Wierer, una delle atlete di punta dell’Italia Team a ...