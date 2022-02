Con MAME emulatore si gioca su PC ai vecchi Arcade da sala giochi (Di sabato 12 febbraio 2022) Molti anni fa non era così semplice giocare ai videogiochi come ai giorni nostri. Era necessario infatti munirsi di molte monete e recarsi alle sale giochi o nei bar facendo anche la coda per giocare al videogame preferito.I videogame nelle sale giochi erano quasi tutti del genere Arcade e non c'era molto da capire o da riflettere: si prendeva in mano il joystick o si premevano dei tasti, si guidava il personaggio o una astronave e si andava avanti nei quadri uccidendo i nemici. Oggi questi vecchi giochi che hanno segnato la giovinezza di chi ha oggi 40 o 50 anni possono essere giocati su PC tramite l'emulatore MAME (Multiple Arcade Machine Emulator), un programma gratis e open ... Leggi su navigaweb (Di sabato 12 febbraio 2022) Molti anni fa non era così semplicere ai videocome ai giorni nostri. Era necessario infatti munirsi di molte monete e recarsi alle saleo nei bar facendo anche la coda perre al videogame preferito.I videogame nelle saleerano quasi tutti del generee non c'era molto da capire o da riflettere: si prendeva in mano il joystick o si premevano dei tasti, si guidava il personaggio o una astronave e si andava avanti nei quadri uccidendo i nemici. Oggi questiche hanno segnato la giovinezza di chi ha oggi 40 o 50 anni possono essereti su PC tramite l'(MultipleMachine Emulator), un programma gratis e open ...

