Ciclismo | Alessandro Covi | “Avevamo un piano fin dall’inizio Sono molto felice”

Alessandro Covi è stato uno dei protagonisti della giornata odierna. L'azzurro si è imposto alla Vuelta Murcia primeggiando davanti al teammate Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ed al francese Matis Louvel (Arkea Samsic). Il 23enne nativo di Borgomanero ha colto il primo acuto da professionista, un successo che gli permette di firmare il terzo acuto per la formazione araba che in questi giorni ha primeggiato anche nel Tour of Oman e nella Vuelta Almeria. Il piemontese ha rilasciato alla stampa ai microfoni della propria squadra: "Avevamo un piano fin dall'inizio. Trentin sarebbe rimasto per lo sprint ed io avrei attaccato se Brandon fosse stato indietro. Sono riuscito ad arrivare da solo per la mia prima vittoria tra i professionisti e Sono molto felice"

