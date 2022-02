Ceccarini | “Mercato Napoli | ci sono importanti novità”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il calciodelè sempre evoluzione, le ultime notizie le dà Niccolòsul rinnovo di Koulibaly ed il riscatto di Anguissa. Ilvuole tenere Koulibaly in azzurro ma il suo contratto è in scadenza nel 2023. Negli ultimi giorni Raffaele Auriemma ha parlato proprio del contratto di Koulibaly, spiegando che il taglio al tetto degli ingaggi può incidere fino ad un certo punto sulla trattativa. Oggi, esperto didi Tmw, fa sapere: “È pronta a partire la trattativa per il rinnovo di Koulibaly, che a questo punto potrebbe restare e allungare il suo contratto fino al 2026“. La volontà del giocatore in questa trattativa è determinante. Koulibaly vuole restare al, oramai è il capitano del futuro. Non è un caso che sia stato il ...