Campania | lo “psicologo di base” per affrontare gratis disagi e fragilità

La Legge Regionale n.° 35/2021 istituisce in Campania la figura dello "psicologo di base". La norma rappresenta un vero e proprio atto di civiltà, un'importante innovazione legislativa con l'auspicio di avere un significativo impatto in termini sociali e culturali. Secondo i dati Istat, la Regione Campania si colloca all'ultimo posto per consumo di psicofarmaci

