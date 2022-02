Biathlon, Inseguimento uomini Olimpiadi: orari 13 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali e distacchi italiani (Di sabato 12 febbraio 2022) Proseguirà domani domani, domenica 13 febbraio, il programma dedicato al Biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 11.45 italiane si disputerà la 12.5 km pursuit maschile. In gara per l’Italia Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. La 12.5 km pursuit maschile del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. programma 12.5 KM PURSUIT MASCHILE Olimpiadi PECHINO 2022 Domenica 13 febbraioore 11.45 12.5 km pursuit maschile ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Proseguirà domani domani, domenica 13, ildedicato alalleInvernali di Pechino 2022: alle ore 11.45 italiane si disputerà la 12.5 km pursuit maschile. In gara per l’Italia Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. La 12.5 km pursuit maschile delalleInvernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai Sport + HD, con logratuito fruibile su Rai Play.12.5 KM PURSUIT MASCHILEPECHINO 2022 Domenica 13ore 11.45 12.5 km pursuit maschile ...

Advertising

Quelchepassa : In ottica inseguimento alla fine sono tra i 40' (2 errori) e 1'10' dal podio in partenza. Certo anche una marea di… - Quelchepassa : Gli italiani soffrono troppo sugli sci (e sparano ok 9/10, 9/10, 8/10, solo Giacomel male con 6/10). Bene per le as… - Luca_Monta_ : Oggi Giovannino ha voluto sbagliare in piedi per tenere un minimo aperta la partita anche nell'inseguimento… - Quelchepassa : Materiali e/o gambe dei nostri oggi non ci sono. Ci siamo complicati anche l'inseguimento. Intanto un buon Samuels… - JulianRoss79 : Per me Hofer non andava a podio nemmeno con lo zero, certo sarebbe stato importante per l'inseguimento... #Biathlon… -