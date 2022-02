Bambino di Pomezia muore a 10 anni di Covid (Di sabato 12 febbraio 2022) Pomezia – “Profondo cordoglio per la morte di un Bambino di 10 anni ricoverato per Covid in area critica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù”. A darne notizia è l’Unità i Crisi Covid della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall’infezione da SARS-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022)– “Profondo cordoglio per la morte di undi 10ricoverato perin area critica all’ospedale pediatricoGesù”. A darne notizia è l’Unità i Crisidella Regione Lazio e l’ospedale pediatricoGesù. “Il piccolo paziente di, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall’infezione da SARS-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE ...

