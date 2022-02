Alba Parietti ‘sgamata’ da Alberto Matano, la sua reazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Alba Parietti nei giorni scorsi è stata spesso ospite di Alberto Matano a La Vita In Diretta e parlando del Festival di Sanremo e della sua “retrocessione” in seconda fila al Teatro Ariston, il conduttore a bruciapelo le ha chiesto: “Non è che tu sei al Cantante Mascherato dietro una maschera?“. Alba Parietti, palesemente presa alla sprovvista ed in difficoltà, ha risposto: “Cos’è? Ah, la trasmissione di Milly? Eh, certo… La gallina, sono la gallina!“. Ovviamente non era la Gallina (interpretata da Fiordaliso), ma l’Aquila sì. Alba Parietti è sotto l’Aquila de #IlCantanteMascherato, ma giovedì a #LaVitaInDiretta faceva finta di non conoscere il programma Alba è sempre stata una grande attrice.@albMatano investigatore ... Leggi su biccy (Di sabato 12 febbraio 2022)nei giorni scorsi è stata spesso ospite dia La Vita In Diretta e parlando del Festival di Sanremo e della sua “retrocessione” in seconda fila al Teatro Ariston, il conduttore a bruciapelo le ha chiesto: “Non è che tu sei al Cantante Mascherato dietro una maschera?“., palesemente presa alla sprovvista ed in difficoltà, ha risposto: “Cos’è? Ah, la trasmissione di Milly? Eh, certo… La gallina, sono la gallina!“. Ovviamente non era la Gallina (interpretata da Fiordaliso), ma l’Aquila sì.è sotto l’Aquila de #IlCantanteMascherato, ma giovedì a #LaVitaInDiretta faceva finta di non conoscere il programmaè sempre stata una grande attrice.@albinvestigatore ...

