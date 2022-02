Agguato in Valle Caudina | Maglione | “Lotta armata che va fermata Informerò ministero dell’Interno”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’a San Martinoè la traccia evidente della presenza di unache vaad ogni costo. Esprimo la mia vicinanza alla comunità, comprensibilmente sotto choc per quanto avvenuto, e garantisco fin da subito il mio supporto. Nelle prossime ore, intanto,ilLuciana Lamorgese per chiedere un intervento atto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini”. Così in una nota il deputato M5S Pasquale. “Nellaalla camorra – prosegue– è fondamentale il controllo del territorio, ecco perché rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine a questo punto è una ...

San Martino Valle Caudina. L'agguato a San Martino Valle Caudina, di stampo camorristico, ha visto due uomini feriti in strada da colpi d'arma da fuoco: uno è grave, colpito al basso ventre. Quasi certa la matrice camorristica dell'agguato. Un giovane scende dall'auto, guidata da un complice, e prende la mira. Un agguato in pieno giorno per colpire uno dei vecchi boss del clan Pagnozzi, Clemente Fiore, 63 anni, sopravvissuto ai blitz e alle inchieste della magistratura, ferito.