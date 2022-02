5 locali storici dove bere un buon Negroni a Milano

Leggi su gqitalia

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’espressione “da” risale agli anni ’80, ma in realtà la tradizione dell’aperitivo italiano nata a Torino grazie al Vermouth, aassume connotati tutti diversi, persino internazionali. Proprio grazie, forse al, il cocktail inventato dal Conte Camillo, fiorentino e appassionato di miscelazione che a New York ebbe l’illuminazione di modificare il classico Americano sostituendo alla soda il gin. Il Contetrasmise la sua ricetta a Firenze nel 1919. In Italia l’aperitivo a quell’epoca era quasi, appunto, un monopolio torinese. Comunque sia, la strada da New York a Firenze a Torino e afu breve. Così il cocktail “un terzo, un terzo, un terzo. E una fettina d’arancia” spopolò nella città più avanzata e internazionale d’Italia. ...