Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 19:15 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Viabilità DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’A24, Roma TERAMO, DOVE, SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL GRA. PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD. SI STA FERMI SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA VERSO EST, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, CODE A TRATTI TRA L’A24 E L’USCITA PER LA NOMENTANA. PERMANGONO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022)DEL 11 FEBBRAIOORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’A24,TERAMO, DOVE, SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL GRA. PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD. SI STA FERMI SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA VERSO EST, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, CODE A TRATTI TRA L’A24 E L’USCITA PER LA NOMENTANA. PERMANGONO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? Notiziario Video Luceverde Roma Buona visione! #Luceverde #Viabilità #Cantieri #Manifestazioni - ComuneRE : #viabiliRE ??Dal 14 al 25 febbraio, dalle 7 alle 18, modifiche alla viabilità lungo Viale dei Trattati di Roma per c… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Appia Antica (Fioranello-Torricola) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via del Quadraro (Tuscolana-Appia Nuova) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Prati Fiscali (Jonio- Salaria) -