Urla fuori dalla casa del Gf Vip 6: i concorrenti non posso crederci (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gf Vip 6, i concorrenti del reality Mediaset hanno sentito delle Urla fuori dalla casa e sono letteralmente rimasti senza parole. I gieffini non possono credere che sia vero. Il Grande Fratello Vip ha in serbo una notizia bomba per i concorrenti del reality ma, stando a quanto si è appreso dai video, i ragazzi sono stati avvisati dall’esterno di questa prossima dinamica del gioco e sono rimasti impietriti dalla notizia. Gf Vip 6-AltranotiziaMentre i concorrenti del Gf Vip 6 si stavano godendo la bellissima giornata di sole in giardino qualcosa ha sconvolto il momento rilassante. fuori dalla casa più spiata d’Italia qualcuno è andato ad Urlare ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gf Vip 6, idel reality Mediaset hanno sentito dellee sono letteralmente rimasti senza parole. I gieffini nonno credere che sia vero. Il Grande Fratello Vip ha in serbo una notizia bomba per idel reality ma, stando a quanto si è appreso dai video, i ragazzi sono stati avvisati dall’esterno di questa prossima dinamica del gioco e sono rimasti impietritinotizia. Gf Vip 6-AltranotiziaMentre idel Gf Vip 6 si stavano godendo la bellissima giornata di sole in giardino qualcosa ha sconvolto il momento rilassante.più spiata d’Italia qualcuno è andato adre ...

Advertising

francescaammot : @breakandgo Inft nn hanno fatto capire per bene ridicole spero lo vedano oppure qualcjno vada fuori la casa e lo ur… - saxa147 : RT @OverpartyC: Urla da fuori: GIANLUCA È FALSO, ALE NON TI FIDARE,HA DETTO LUI DEL BACIO Hanno sentito Sophie, Ale, Soleil e tiktonio ??… - MargheritaMach9 : ma un bell'aereo o gente che urla fuori #jeru - bananascatlady : Cioè era il compleanno di Laura Dern e nessuno ha messo il coro che urla LAURA DEEEEEERN LAURA DEEEEEEEEER lo devo… - Brill36834785 : RT @OpinionistaReAL: Urla fuori dalla casa per Sophie 'Sophie fai attenzione alle sorelle' Jessica fa alzare subito la musica al Gf #gfvip -