ULTIM’ORA – Theo Hernandez arrivato in sede: le ultime (Di venerdì 11 febbraio 2022) I tifosi milanisti possono stare tranquilli: come raccontato già nei giorni scorsi, era tutto fatto per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan fino al 2026 e mancava solamente la firma che dovrebbe arrivare in queste ore, poi l’ufficialità. Theo Milan RinnovoCome riportato da TMW, il terzino francese si sarebbe recato in sede proprio in questi minuti per apporre ufficialmente la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni. Entro stasera è atteso l’annuncio ufficiale da parte del club. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) I tifosi milanisti possono stare tranquilli: come raccontato già nei giorni scorsi, era tutto fatto per il rinnovo dicon il Milan fino al 2026 e mancava solamente la firma che dovrebbe arrivare in queste ore, poi l’ufficialità.Milan RinnovoCome riportato da TMW, il terzino francese si sarebbe recato inproprio in questi minuti per apporre ufficialmente la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni. Entro stasera è atteso l’annuncio ufficiale da parte del club.

