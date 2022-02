Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022)dailynews radiogiornale venerdì 11 febbraio Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nel giorno dello stacco alle mascherine le riaperture delle discoteche quindi un avvicinamento alla normalità i dati del ministero Istituto Superiore di Sanità fanno ben sperare per il futuro continua a diminuire la pressione degli ospedali in Italia Infatti il tasso di occupazione covid-19 le terapie Intensive siano le parti ordinarie in calo emerge dai dati del monitoraggio settimanale il tasso di occupazione in terapia intensiva al 13,4% azione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio contro il 14,8% rilevazione giornaliera al 3 febbraio il tasso di occupazione in area medica livello nazionale al 26,5% contro il 29,5% rilevazione del 3 febbraio scorso sono quattro le regioni province autonome classificate a rischio alto in base al quadro non dovrebbero ...