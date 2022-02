Tamponi Covid | drastico calo delle richieste | chiude l’hub di Rho-Fiera

(Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A seguito della drastica riduzione della domanda didiagnostici per Sars-CoV2, ATS Città Metropolitana di Milano sta provvedendo a un graduale adeguamento dell’offerta dei punti tamponeaziende sanitarie, deputate principalmente alla risposta al bisogno di test dei casi sospetti eguarigioni. Oggi 11 febbraio sarà l’ultimo giorno di attività per gli hub tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

In Emilia - Romagna sono 5.371 i nuovi casi su un totale di 43.064 tamponi eseguiti. Il calo della intensiva è al 16% (era al 17%) e quello di occupazione dei posti letto ordinari nei reparti. N.B. Le informazioni per tamponi, richieste inerenti alla quarantena e positività al covid rivolgersi all'ASL 0884-510295 / 0884-510125 e/o medici di base. Sono 2409 i nuovi casi positivi al Covid che sono stati rilevati nelle Marche nelle ultime ventiquattro ore. Il dato emerge dall'analisi dei 6.279 tamponi processati nell'ambito del percorso nuove ...