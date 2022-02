Spalletti sulla corsa scudetto in conferenza stampa | le sue parole

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Lucianopresenta il big match di domani sera al Diego Armando Maradona contro l’Inter, in una sfida molto importante anche in ottica. Queste le sue: “Se Koulibaly giocherà? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, ma è chiaro che Koulibaly è un calciatore differente. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver vinto la finale. Gara? Bisogna precisare che il nostro obiettivo era quello di stare al passo con le altre, ma sappiamo che vincendo potremmo essere catapultati verso quell’altro obiettivo” NapoliPoi aggiunge: “Nessuna rivincita nei confronti dell’Inter, devo essere un professionista. Troveremo l’Inter un po’ arrabbiata perchè le squadre forti odiano ...

Sulla presenza di Koulibaly: "Koulibaly gioca? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un ..."Una figata, come situazione, perché ci ha fatto passare la settimana con il sorriso sulla bocca, sorriso che si è mantenuto anche di notte, mentre dormivamo. Questa situazione è quella che amiamo ...