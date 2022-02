Spalletti la richiesta a De Laurentiis: “Con questa rosa faremo bene” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luciano Spalletti crede nella sua rosa di calciatori, una iniezione di fiducia importante alla vigilia della sfida scudetto Napoli-Inter. Il retroscena viene raccontato da Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il tecnico del Napoli la scorsa estate ha fatto una richiesta specifica a De Laurentiis: “Non tocchi questa rosa e faremo bene“. Ora il tecnico azzurro si trova a dover gestire di nuovo una rosa quasi al completo, con l’unica assenza di Lozano. Durante la sfida con l’Inter ci sono ancora alcuni ballottaggi da risolvere, quello più importante riguarda Koulibaly e Juan Jesus. Questo fa capire che la rosa del Napoli ha un grande valore, proprio come aveva pensato Spalletti ad ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lucianocrede nella suadi calciatori, una iniezione di fiducia importante alla vigilia della sfida scudetto Napoli-Inter. Il retroscena viene raccontato da Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il tecnico del Napoli la scorsa estate ha fatto unaspecifica a De: “Non tocchi“. Ora il tecnico azzurro si trova a dover gestire di nuovo unaquasi al completo, con l’unica assenza di Lozano. Durante la sfida con l’Inter ci sono ancora alcuni ballottaggi da risolvere, quello più importante riguarda Koulibaly e Juan Jesus. Questo fa capire che ladel Napoli ha un grande valore, proprio come aveva pensatoad ...

