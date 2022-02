Spalletti: «Dobbiamo giocare contro l’Inter come se fosse il Venezia» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Visto che il Napoli ha affrontato il Venezia come se fosse l’Inter “ora Dobbiamo essere bravi a giocare contro l’Inter come se fosse il Venezia”. Luciano Spalletti non vuole timori, domani deve essere sfida a testa alta. Perché, dice in conferenza stampa, “cambia il nome delle squadre ma non deve cambiare il nostro atteggiamento, il rispetto verso i nostri tifosi. Possiamo anche perdere qualche partita ma non tradire i comportamenti e la nostra qualità. Mi aspetto l’Inter che conosco, loro hanno delle caratteristiche in cui sono più forti di noi, ma noi ne abbiamo altre in cui siamo più forti di loro. Vedremo chi riuscirà a portare il discorso più dentro le proprie ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Visto che il Napoli ha affrontato ilse“oraessere bravi aseil”. Lucianonon vuole timori, domani deve essere sfida a testa alta. Perché, dice in conferenza stampa, “cambia il nome delle squadre ma non deve cambiare il nostro atteggiamento, il rispetto verso i nostri tifosi. Possiamo anche perdere qualche partita ma non tradire i comportamenti e la nostra qualità. Mi aspettoche conosco, loro hanno delle caratteristiche in cui sono più forti di noi, ma noi ne abbiamo altre in cui siamo più forti di loro. Vedremo chi riuscirà a portare il discorso più dentro le proprie ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - elefante749 : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore alla media”… - FabioOffreda : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore alla media”… - Marte1772 : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore alla media”… - fedecaccy : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore alla media”… -