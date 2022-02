Spacciava a minorenni in centro a Ragusa Ibla | extracomunitario allontanato dalla Sicilia

(Di venerdì 11 febbraio 2022)inregioneun. Aveva avviato una proficua attività di spaccio nel cuore barocco dirifornendo di stupefacenti numerosi giovani iblei, anche, e per questo un ventenneresidente in città è stato deferito all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di. I fatti iniziano a fine novembre dello scorso anno allorquando i Carabinieri diiniziano a notare strani movimenti nelle zone tra via Peschiera e piazza Duomo ad opera di un cittadino ...

... era dedito alla cessione di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo 'cocaina' a diversi assuntori, alcuni dei quali tossicodipendenti e perfino, e che il rifornimento della ...La squadra mobile gli ha contestato diversi fatti come rapine a coetanei, furti, botte atra febbraio e agosto 2021. Gli arresti Cinque episodi, tali da far scattare la misura cautelare del ...Ragusa – Spacciava a minorenni in centro a Ragusa Ibla: allontanato dalla regione Sicilia un extracomunitario. Aveva avviato una proficua attività di spaccio nel cuore barocco di Ragusa Ibla ...mentre spacciava all’interno di un parco, in località San Michele. Ad aggravare il fatto, la circostanza che stava cedendo droga a un ragazzino di 15 anni. Oltre alla modica quantità di stupefacente ...