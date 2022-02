Sondaggi Tp: per quasi 6 italiani su 10 il M5S è in declino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il declino del M5S è definitivo. Ne è convinto il 58,8% degli italiani secondo cui gli esponenti pentastellati hanno dimostrato di non essere in grado di fare politica. Per il 23% il Movimento può tornare a crescere solo se cessano le liti mentre per il 4,7% può tornare ad essere addirittura primo partito se torna forza anti sistema come agli inizi. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’8 e il 10 febbraio. La maggioranza degli italiani (52,3%) è d’accordo sul ritorno a una legge elettorale. Tra i favorevoli il 39,3% vorrebbe che la soglia di sbarramento fosse almeno del 4-5%. Solo il 7,1% vuole che resti il sistema misto attuale, il 13,7% preferisce l’uninominale a un turno mentre il 19,8% dà la sua preferenza al maggioritario a doppio turno come in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildel M5S è definitivo. Ne è convinto il 58,8% deglisecondo cui gli esponenti pentastellati hanno dimostrato di non essere in grado di fare politica. Per il 23% il Movimento può tornare a crescere solo se cessano le liti mentre per il 4,7% può tornare ad essere addirittura primo partito se torna forza anti sistema come agli inizi. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’8 e il 10 febbraio. La maggioranza degli(52,3%) è d’accordo sul ritorno a una legge elettorale. Tra i favorevoli il 39,3% vorrebbe che la soglia di sbarramento fosse almeno del 4-5%. Solo il 7,1% vuole che resti il sistema misto attuale, il 13,7% preferisce l’uninominale a un turno mentre il 19,8% dà la sua preferenza al maggioritario a doppio turno come in ...

