Short track, Pechino 2022: l'Italia in Finale A della staffetta maschile! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grande prestazione dell'Italia nelle semifinali della staffetta maschile dello Short track delle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, con il crono di 6:38.899 sono giunti secondi nella prima heat alle spalle del Canada (6:38.752). Bravi gli azzurri a togliersi dai guai, visto che in una fase erano al quarto posto, alle spalle della Cina e del Giappone. Decisiva la frazione di Dotti che si è infilato in maniera puntuale e precisa sul rivale nipponico e ha consentito poi agli altri staffettisti di risalire la china, approfittando anche del contatto tra Cina e Giappone. Ottima poi la frazione di Sighel che si è confermato anche in questa prova in grande condizione, chiudendo il buco sul Canada e ...

