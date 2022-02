Reddito di cittadinanza senza averne diritto: 30 denunce (Di venerdì 11 febbraio 2022) Reddito di cittadinanza senza averne diritto. È il sunto di una serie di situazioni irregolari che, da quando la misura è in vigore, sono state scoperchiate dal lavoro degli investigatori. Una nuova vicenda è emersa grazie alle indagini degli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo che hanno scoperto 30 persone che avrebbero beneficiato del sussidio senza possedere i requisiti previsti dalla legge. Truffa Reddito di cittadinanza, 30 cittadini denunciati Ad essere denunciati sono stati 30 cittadini, tutti di origine straniera. Il lavoro delle Fiamme Gialle è avvenuto con l'ausilio dei dati dell'Inps e la sinergia ha condotto a determinare la mancanza di requisiti di quelli che erano i percettori oggetto di denuncia. Le ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 11 febbraio 2022)di. È il sunto di una serie di situazioni irregolari che, da quando la misura è in vigore, sono state scoperchiate dal lavoro degli investigatori. Una nuova vicenda è emersa grazie alle indagini degli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo che hanno scoperto 30 persone che avrebbero beneficiato del sussidiopossedere i requisiti previsti dalla legge. Truffadi, 30 cittadini denunciati Ad essere denunciati sono stati 30 cittadini, tutti di origine straniera. Il lavoro delle Fiamme Gialle è avvenuto con l'ausilio dei dati dell'Inps e la sinergia ha condotto a determinare la mancanza di requisiti di quelli che erano i percettori oggetto di denuncia. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Le tre cose che il M5s doveva fare. E non ha fatto Il reddito di cittadinanza è stata una grande istituzione che ha tolto dalla miseria un numero enorme di famiglie. Ma si poteva farla un po' meglio ... alcuni dettagli hanno ridotto l'efficienza del ...

Doppia ricarica per il reddito di cittadinanza : chi l'avrà C'è una novità ghiotta nel mese di febbraio per alcuni percettori del Reddito di cittadinanza , i quali riceveranno una doppia ricarica. L'Istituto nazionale di previdenza sociale verserà ai nuclei familiari che rientrano nel beneficio gli importi relativi ad altre due ...

Reddito di cittadinanza fino a 4.680 euro, nuove regole per il lavoro autonomo QuiFinanza Doppia ricarica Reddito di cittadinanza a febbraio 2022: chi la riceve e quando arriva Doppia ricarica del Reddito di cittadinanza a febbraio 2022. Ma chi la riceve e quando arriva? Vediamo insieme tutte le novità. C’è una novità ghiotta nel mese di febbraio per alcuni percettori del ...

Donna arrestata per furto a Napoli: percepiva il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza non basta. 43enne arrestata dai carabinieri per furto I carabinieri della tenenza di Melito hanno arrestato per furto aggravato Vitamaria Pesce, 43enne del quartiere Porto ...

