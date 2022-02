Rally, Adrien Fourmaux ha aiutato la squadra a riparare la propria auto dopo Montecarlo (Di sabato 12 febbraio 2022) Adrien Fourmaux ha voluto farsi perdonare da M-Sport dopo lo spettacolare incidente che lo ha visto protagonista durante la SS3 del Rally di Montecarlo. Il francese è letteralmente volato tra gli alberi dopo aver sbagliato ad impostare una curva verso sinistra. Il transalpino, protagonista di un crash anche in quel di Monza ed in Belgio nel 2021 è pronto a dare spettacolo in Svezia, sede del prossimo evento del Mondiale. L’alfiere di Ford sarà nuovamente presente accanto al nostro Lorenzo Bertelli, al l’irlandese Craig Breen ed al britannico Gus Greensmith. Il giovane pilota del team britannico ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Era importante per me dare un supporto ed aiutare i ragazzi e mostrare che non ci sono solo nei Rally. Hanno lavorato ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)ha voluto farsi perdonare da M-Sportlo spettacolare incidente che lo ha visto protagonista durante la SS3 deldi. Il francese è letteralmente volato tra gli alberiaver sbagliato ad impostare una curva verso sinistra. Il transalpino, protagonista di un crash anche in quel di Monza ed in Belgio nel 2021 è pronto a dare spettacolo in Svezia, sede del prossimo evento del Mondiale. L’alfiere di Ford sarà nuovamente presente accanto al nostro Lorenzo Bertelli, al l’irlandese Craig Breen ed al britannico Gus Greensmith. Il giovane pilota del team britannico ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Era importante per me dare un supporto ed aiutare i ragazzi e mostrare che non ci sono solo nei. Hanno lavorato ...

