Preghiera della sera 11 Febbraio 2022: “Signore, risveglia in me la carità” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Signore, risveglia in me la carità”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 11 febbraio 2022) “in me la”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

chetempochefa : 'Pregare è quello che fa il bambino, quando si sente impotente. Questo è il primo grido della preghiera, ma se tu n… - SimoPillon : Buongiorno amici! Lungi da me demonizzare il telefonino, ma se l'abuso dei social porta all'alienazione, l'abuso d… - CPettiti : RT @Don_Lazzara: #Lourdes. Oggi la #Chiesa celebra la memoria della Madonna di Lourdes. Quella Signora bella con vesti bianche che apparve… - SCATTELAN1 : RT @donTonio66: Memoria della #MadonnadiLourdes e #Giornatamondialedelmalato. Agli ammalati, particolarmente a quelli più gravi, vogliamo… - KattInForma : Preghiera della sera 11 Febbraio 2022: “Signore, risveglia in me la carità” -