Pechino 2022, arrivano due bronzi: Ghiotto nel pattinaggio e Wierer nel biathlon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Davide Ghiotto ha vinto il bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità al National Speed Skating Oval di Pechino. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98, dietro allo svedese Nils van der Poel,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 febbraio 2022) Davideha vinto il bronzo nei 10.000 metri didi velocità al National Speed Skating Oval di. Il vicentino ha chiuso in 12'45"98, dietro allo svedese Nils van der Poel,...

