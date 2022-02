Pd: Ricci, 'avanti con campo largo, da M5S a centro, Fi? E' interlocutore' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Sì a un sistema proporzionale senza escludere il lavoro per la costruzione di un campo largo guardando ai 5 Stelle ma anche alle forze centriste, Forza Italia compresa. "Fi è un interlocutore", dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, all'Adnkronos. Il voto per il Colle ha lasciato tensioni nelle forze politiche, nel centrodestra e nei 5 Stelle. Teme ripercussioni sul governo? "Dal punto di visto politico, il partito che ne è uscito meglio e più forte è il Pd. E' stata premiata la responsabilità e anche la visione unitaria che Letta ha avuto durante le trattative. Non è uscita una crisi di governo ma una crisi del sistema politico che va rigenerato e insieme va garantito il massimo sostegno a Draghi. Non si possono scaricare le debolezze dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Sì a un sistema proporzionale senza escludere il lavoro per la costruzione di unguardando ai 5 Stelle ma anche alle forze centriste, Forza Italia compresa. "Fi è un", dice Matteo, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, all'Adnkronos. Il voto per il Colle ha lasciato tensioni nelle forze politiche, neldestra e nei 5 Stelle. Teme ripercussioni sul governo? "Dal punto di visto politico, il partito che ne è uscito meglio e più forte è il Pd. E' stata premiata la responsabilità e anche la visione unitaria che Letta ha avuto durante le trattative. Non è uscita una crisi di governo ma una crisi del sistema politico che va rigenerato e insieme va garantito il massimo sostegno a Draghi. Non si possono scaricare le debolezze dei ...

