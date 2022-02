Omicidio Luca Sacchi, la pm chiede l’ergastolo per Del Grosso, 30 anni per Pirino e 4 anni e mezzo per Anastasiya (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una condanna all’ergastolo per Valerio Del Grosso, ritenuto l’autore materiale dell’Omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 20 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019, davanti a un pub di Roma, in zona di Colli Albani. Questa la richiesta della pm Giulia Guccione alla fine della requisitoria – durata oltre 8 ore – nell’aula bunker di Rebibbia, al processo per l’Omicidio Sacchi. Per Paolo Pirino, che partecipò all’aggressione, e Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto, è stata invece chiesta una condanna a 30 anni di carcere. Per l’allora fidanzata di Luca Sacchi, ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una condanna alper Valerio Del, ritenuto l’autore materiale dell’di, il personal trainer di 20ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019, davanti a un pub di Roma, in zona di Colli Albani. Questa la richiesta della pm Giulia Guccione alla fine della requisitoria – durata oltre 8 ore – nell’aula bunker di Rebibbia, al processo per l’. Per Paolo, che partecipò all’aggressione, e Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto, è stata invece chiesta una condanna a 30di carcere. Per l’allora fidanzata di, ...

