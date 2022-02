Nella top three dei brani più ascoltati | c' è anche San Valentino di Gigi D' Alessio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ogni storia d’amore che si rispetti ha la sua colonna sonora. La musica spesso è legata ai momenti salienti di una relazione: la prima uscita, il primo bacio, la prima vacanza insieme… In occasione di San2022, Spotify ha svelato il risultato di una ricerca ad hoc realizzata proprio in occasione del giorno degli innamorati. San: 7 consigli per sorprendere il partner guarda le foto La piattaforma streaming ha rivelato i dati di ascolto delle canzoni e delle playlist a cui chi è “in love” non riesce proprio a rinunciare. ...

Advertising

IlContiAndrea : #Sanremo2022 sbarca nella classifica radiofonica @earonemusic. #Brividi è al primo posto. Presenti in Top Ten anche… - trash_italiano : Brividi di Mahmood e Blanco al 5° posto nella Top 50 Global! #Sanremo2022 - IlContiAndrea : #OvunqueSarai di #Irama è il 2 brano di #Sanremo2022 nella classifica globale singoli. Il 2 brano più ascoltato al… - CosaInTendenza : Alle 15:04 LOUIS ZIO con 1.755 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 7 Tweet in eviden… - CosaInTendenza : Alle 15:04 #WomenInScience con 40.861 tweet è entrato nella TOP 5 delle tendenze Italia alla posizione 5 Tweet tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella top

Borderline24.com

L'entusiasmante scalata del passo Giaunotte, con i fari che tagliano il buio tra i tornanti. Le curve del lago ghiacciato di Fedaia, ... Affiancati dai. La gara, organizzata secondo i ...... Belen Rodriguez trionfaprima puntata con un look firmato David Koma. Si tratta di un ... La 37enne argentina abbina unnero che riprende il cut - out della mini skirt e un paio di pump in ...Così Daniele Mensi ha commentato per noi la sua tappa: «Una bella top 10 quest'oggi su un percorso molto tecnico e più adatto ai rider esplosivi. Il ritmo è stato subito forsennato e il gruppo si è ..."Piuttosto che uno squilibrio nella selezione degli obiettivi di ricerca ... tutte le novità tra specifiche e prezzi Samsung presenta la nuova evoluzione dei suoi smartphone top di gamma, in tre ...