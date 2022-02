Nella collana Harmony passioni senza età... (Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è un’età limite in cui non si sentono più le farfalle nello stomaco? No, e assolutamente no. Soprattutto adesso, un’epoca che si sta sforzando di abbattere tutte le barriere dell’inclusione e delle convenzioni legate all’età. Ci si può amare anche a settant’anni e a ottant’anni. Non c’è una data di scadenza per i sentimenti. Soprattutto tutti hanno sempre una seconda o terza opportunità. L’amore davvero non ha età. Dopo l’esperienza in un’altra casa editrice, la scrittrice Lidia Ravera torna a proporre “Terzo Tempo” la serie che ha ideato e creato per i sentimenti “over” con Harper Collins e il suo marchio Harmony. Vuole essere “il manifesto di un modo nuovo di vivere l’amore anche quando non si è più giovani”, spiega la casa editrice. Leggi anche › Lidia Ravera: «Sono più felice ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è un’età limite in cui non si sentono più le farfalle nello stomaco? No, e assolutamente no. Soprattutto adesso, un’epoca che si sta sforzando di abbattere tutte le barriere dell’inclusione e delle convenzioni legate all’età. Ci si può amare anche a settant’anni e a ottant’anni. Non c’è una data di scadenza per i sentimenti. Soprattutto tutti hanno sempre una seconda o terza opportunità. L’amore davvero non ha età. Dopo l’esperienza in un’altra casa editrice, la scrittrice Lidia Ravera torna a proporre “Terzo Tempo” la serie che ha ideato e creato per i sentimenti “over” con Harper Collins e il suo marchio. Vuole essere “il manifesto di un modo nuovo di vivere l’amore anche quando non si è più giovani”, spiega la casa editrice. Leggi anche › Lidia Ravera: «Sono più felice ...

