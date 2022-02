(Di venerdì 11 febbraio 2022) In queste ore, sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo rivolto a. Il messaggio legato al velivolo, però, ha turbato parecchio la stabilità della showgirl. Persone molto vicine a lei, infatti, hanno voluto metterla insul suo rapporto conD’Anelli. Scopriamo che cosa le hanno detto. L’aereo che destabilizzaAnche se la loro convivenza è durata poche settimane all’interno della casa del GF Vip,D’Anelli si sono subito legati l’un l’altra. Da quando l’opinionista è stato eliminato dal reality show, però, in molti hanno provato ad invitare la showgirl a riflettere in merito al suo rapporto. La donna, però, è sempre apparsa piuttosto sicura, ma dopo ...

Advertising

RosalbaGullott1 : RT @stronzate_h24: Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo andando a fare aperitivo con Matilde brandi #miriangels #gfvip htt… - tuttopuntotv : Miriana Trevisan, i fan la mettono in guardia su Biagio: “Svegliati” #GFVip6 #GFVip #miriagio #mirinat #miriangels… - Nobodysayops : @trash_mundo Il contenuto di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan? Soleil Anastasia Sorge ?? - ClaudiaMarchio9 : RT @regno_disoleil: Comunque, qui lo dico e qui lo nego: Chi crede veramente ai poteri paranormali e alla veggenza di Miriana dovrebbe ess… - conenrico1 : @EvaEdili @MIRIANA_TREV @GFVIP_Official Pure il profilo IG di Miriana potrebbe essere gestito meglio, più in linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Lanostratv

"Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22" : il terzo aereo del giorno sopra la Casa del Grande Fratello Vip è indirizzato a, portandole un avvertimento sulla storia con Biagio D'Anelli .riceve un "avvertimento" dagli amici su Biagio: "Svegliati!"resta a tratti interdetta nel vedere l'...GF Vip, Manila Nazzaro convinta: 'Io e Katia Ricciarelli non condividiamo l'idea dell'altra' Manila Nazzaro nelle scorse ore ha raccontato ae Delia Duran in che modo è cambiato il suo rapporto con Katia Ricciarelli al GF Vip 6. L'ex Miss Italia dopo aver avuto un confronto con la cantante lirica è arrivata a una ...La soprano si è lasciata andare ad uno sfogo contro l’ex Miss Italia, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan: “Sono stufa. Sono tre vipere. Basta adesso”. Su Manila in particolare: “Invece di stare a ...Si percepiva che nell’aria qualcosa stesse per esplodere. Messasi in disparte, ai piedi del tavolo insieme a Miriana Trevisan e a Jessica Selassié, ha cominciato a dare un po’ di spettacolo e a ...