Milano, un morto e un ferito grave sul lavoro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un operaio è morto sul lavoro a Milano, nel primo pomeriggio di oggi 11 febbraio, e un suo collega è ricoverato all'ospedale in condizioni gravissime. Caduti da 20 metri d'altezza Secondo le prime informazioni disponibili, i due lavoratori sono precipitati all'interno del vano ascensore di un palazzo in Viale Monza, a due passi da Piazzale Loreto. Stavano installando la cabina. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 14. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, gli operai sono caduti da un'altezza di circa 20 metri mentre montavano l'ascensore. L'operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il collega di 26 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda. Sul posto è arrivata anche la polizia che sta ricostruendo la dinamica.

