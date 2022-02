Metropolis/26 Live - 'Bianchi di scuola'. Intervista al ministro Patrizio Bianchi. Con Massimo Giannini e Corrado Zunino

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli studenti di tutta Italia ancora in piazza. Ai ragazzi non basta che il ministero dell'Istruzione dopo aver riportato i due scritti nell'esame di maturità, abbia deciso di dare loro lo stesso peso della carriera scolastica. Le ragioni della protesta e della rabbia sono tante. Ci sono i cortei fermati con la violenza. C'è la morte di un coetaneo in uno stage in una fabbrica. Ci sono due anni di pandemia, Dad, mezzi affollati, orari dipomeridiani. Ale ascoltiamo dalla voce dei giovani raccolte da Giulia Destefanis, Andrea Lattanzi e Angelica Migliorisi a Torino, Milano e Roma. Testimonianze che facciamo ascoltare alospite dei nostri studi insieme aGannini e. Conduce Gerardo Greco

morry74 : Metropolis/26 - 'Bianchi di scuola'. Intervista al ministro Patrizio Bianchi. Con Massimo Giannini

Conduce Gerardo Grecoè in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di La Stampa