Macron rifiuta tampone da Putin | arriva tavolo di 4 metri

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Unlungo quattroper Emmanuel, un tavolino da caffè e stretta di mano per il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. Motivo della differenza di trattamento riservato dal Cremlino al presidente francese e al collega kazako per i recenti colloqui con Vladimirsarebbe stato il rifiuto del capo dell'Eliseo di sottoporsi a test molecolare anti-Covid. Secondo l'agenzia Reuters, rilanciata oggi da diversi siti russi, in vista dell'incontro conil 7 gennaio a Mosca al presidente francese è stata offerta una scelta: sottoporsi a test effettuato da medici russi e potere quindi comunicare cona una distanza più breve, oppurere e rispettare regole più severe.Una fonte al corrente del quadro sanitario dell'Eliseo ha spiegato il ...

Advertising

RItaliaN21 : Macron rifiuta di fare il tampone al Cremlino: “Non darò il mio Dna ai russi”, ecco il perché del tavolo di 4 metri… - Csndeluca : RT @ilmessaggeroit: Macron rifiuta il tampone russo, l'incontro con Putin è a distanza. «Non voleva lasciare il suo Dna» - GianniVezzani1 : RT @ImolaOggi: Mosca, Macron rifiuta il test Covid prima dell'incontro con Putin: 'non daremo il Dna del presidente ai russi' https://t.co… - LuigiF97101292 : RT @e_Avversi: Macron rifiuta un test PCR dai russi: “Non potevamo accettare che mettessero le mani sul DNA del presidente”… - melinacugliari : RT @ImolaOggi: Mosca, Macron rifiuta il test Covid prima dell'incontro con Putin: 'non daremo il Dna del presidente ai russi' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron rifiuta

L'Eliseo conferma che ci sono stati problemi di "tempistica" che hanno consigliato all'entourage didi rinunciare all'opzione di "un minor distanziamento" che sarebbe stata possibile ...... il leader francese non si è voluto sottoporre a tampone per non lasciare il proprio Dna ai russi Seduti ai lati opposti di un tavolo lungo 4 metri : da una parte Emmanuel, dall'altra ...(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha rifiutato la richiesta del Cremlino di sottoporsi a un test molecolare per il covid prima del suo incontro con Vladimir Putin a Mosca. Lo hanno ...(L'HuffPost) Macron rifiuta il test Covid a Mosca – L’immagine dei due leader agli estremi di un tavolo lungo circa 4 metri ha fatto il giro del mondo, anche per la delicatezza dell’incontro, ...