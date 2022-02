Laura Torrisi | sorrisi e sensualità infinita | l’ex di Pieraccioni manda il web in tilt – FOTO

zazoomblog : Laura Torrisi in splendida forma le gambe rubano la scena - #Laura #Torrisi #splendida #forma - sambucaproblems : La bambola solo se sei Patty Pravo o Laura Torrisi nell'Onore e Rispetto #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Corriere della Sera

, la foto mozzafiato in camera da letto rapisce i fan. Scollatura profonda e gambe strepitose: l'attrice manda in tilt il web Era il 2006 quandoconquistava i telespettatori ...In molti si ricorderanno di quando l'attore eufficializzarono la separazione , i due hanno avuto insieme anche una figlia di nome Martina , sono comunque rimasti in buoni rapporti, ma ...Laura Torrisi si mostra davvero in splendida forma, sui social basta un suo sorriso per cambiare la giornata di chi la segue ma le sue parole nascondono qualcosa di non detto? Sembrava un pò sparita ...Leonardo ha infatti una figlia, Martina, che ama alla follia, avuta dal suo precedente rapporto con l’attrice Laura Torrisi, alla quale Pieraccioni è stato legato dal 2006 al 2014. Con lei il regista ...