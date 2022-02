«I cittadini americani devono partire ora dall’Ucraina», lancia l’allarme il Presidente Joe Biden (Di venerdì 11 febbraio 2022) «I cittadini americani devono partire ora dall’Ucraina». A lanciare l’allarme è stato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Intervistato dalla Nbc, Biden ha spiegato, riferendosi alla minaccia russa: «Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente». Lo stesso allarme è stato lanciato dall’ambasciata Usa a Kiev. «Putin è intelligente, non tocca gli americani» Per Biden, ovviamente, la sicurezza dei cittadini americani è una linea non oltrepassabile. E quando gli viene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Iora». Areè stato ildegli Stati Uniti Joe. Intervistato dalla Nbc,ha spiegato, riferendosi alla minaccia russa: «Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente». Lo stesso allarme è statoto dall’ambasciata Usa a Kiev. «Putin è intelligente, non tocca gli» Per, ovviamente, la sicurezza deiè una linea non oltrepassabile. E quando gli viene ...

