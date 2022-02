Giustizia: riunione Draghi-Cartabia-capidelegazione, sciolti nodi su Csm (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si è appena conclusa a Palazzo Chigi una riunione tra il premier Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulla riforma del Csm. Presente anche il capo di gabinetto del premier Antonio Funiciello. I nodi, sollevati dai partiti che chiedevano più tempo -in particolare Fi- sarebbero stati sciolti, "la riunione è andata bene", confermano fonti presente all'incontro. Il Cdm - inizialmente convocato alle 10, poi slittato alle 11 e non ancora cominciato - dovrebbe iniziare a breve. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si è appena conclusa a Palazzo Chigi unatra il premier Mario, la ministra dellaMartae idelle forze di maggioranza sulla riforma del Csm. Presente anche il capo di gabinetto del premier Antonio Funiciello. I, sollevati dai partiti che chiedevano più tempo -in particolare Fi- sarebbero stati, "laè andata bene", confermano fonti presente all'incontro. Il Cdm - inizialmente convocato alle 10, poi slittato alle 11 e non ancora cominciato - dovrebbe iniziare a breve.

