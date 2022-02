Giustizia: iniziato Cdm a Palazzo Chigi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - E' iniziato, con circa un'ora e mezzo di ritardo, il Consiglio dei ministri che affronterà, tra le altre cose, la riforma del Csm. Il Cdm, inizialmente previsto alle 10 e poi rinviato alle 11 ma appena cominciato, è stato anticipato da una riunione tra il premier, la Guardasigilli Marta Cartabia e i capi delegazione delle forze di maggioranza, per sciogliere i nodi della riforma sull'organo di autogoverno della magistratura. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - E', con circa un'ora e mezzo di ritardo, il Consiglio dei ministri che affronterà, tra le altre cose, la riforma del Csm. Il Cdm, inizialmente previsto alle 10 e poi rinviato alle 11 ma appena cominciato, è stato anticipato da una riunione tra il premier, la Guardasigilli Marta Cartabia e i capi delegazione delle forze di maggioranza, per sciogliere i nodi della riforma sull'organo di autogoverno della magistratura.

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: iniziato Cdm a Palazzo Chigi - - ParliamoDiNews : Giustizia: iniziato Cdm a Palazzo Chigi – Libero Quotidiano #giustizia #iniziato #palazzo #chigi #libero… - Pablecito80 : RT @bshdsamurai: Lo sapevate che Guido Carli fu iniziato ad una società esoterica massonica? Loggia Giustizia e Libertà. Così, per dire.… - actarus1070 : @dottorbarbieri Ma è iniziato il CDM ? Non è che cade oggi il governo sul tema giustizia, quello tanto caro a FI - Ninah04282351 : RT @bshdsamurai: Lo sapevate che Guido Carli fu iniziato ad una società esoterica massonica? Loggia Giustizia e Libertà. Così, per dire.… -