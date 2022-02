Giovedì 10 Febbraio 2022 – 402ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 11 febbraio 2022) seduta Ora inizio: 09:35 L’Assemblea ha approvato con modifiche il ddl 2488, conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo passa all’esame della Camera. La relatrice, sen. Valente (PD), ha riferito sul contenuto del provvedimento, che all’articolo 1 proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, all’articolo 2 prevede l’adozione di ordinanze di programmazione da parte del commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, all’articolo 3 modifica la disciplina della certificazione verde, distinguendo il green pass base da quello rafforzato (c.d. super green pass). L’articolo 5 e seguenti, come modificati da un emendamento governativo, prevedono un’elencazione ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 febbraio 2022)Ora inizio: 09:35 L’Assemblea ha approvato con modifiche il ddl 2488, conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo passa all’esame della Camera. La relatrice, sen. Valente (PD), ha riferito sul contenuto del provvedimento, che all’articolo 1 proroga al 31 marzolo stato di emergenza nazionale, all’articolo 2 prevede l’adozione di ordinanze di programmazione da parte del commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, all’articolo 3 modifica la disciplina della certificazione verde, distinguendo il green pass base da quello rafforzato (c.d. super green pass). L’articolo 5 e seguenti, come modificati da un emendamento governativo, prevedono un’elencazione ...

EmpoliLadies : ???? Gloria Ciccioli e Ludovica Silvioni sono state convocate dalla Nazionale Under 23 Femminile per uno stage a Cove… - AmiciUfficiale : Lo sfogo di Albe, un nuovo ingresso nella scuola di #Amici21, Crytical incontra Briga e tanto altro nella puntata d… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - Bonaventura22 : RT @acistampa: Il 10 febbraio iniziano i 15 Giovedì di Santa Rita. Aspettando il 22 maggio Per la prima volta, il percorso spirituale si tr… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 10 febbraio 2022: Doc nelle tue mani 2 Juventus-Sassuolo Harry Potter Masterchef dati Auditel e… -