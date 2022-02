GF Vip. Antonio non riesce a trattenersi e lo spiffera: soffiata-bomba su Soleil e Gianluca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ultime ore al GF Vip 6 sono state infuocate: dalla lite tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni, la rabbia di Katia Ricciarelli contro la Casa per essere stata trascurata e il rapporto ormai incrinato tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Non solo liti, nella casa del GF Vip sono nati flirt e fidanzamenti, come quelli tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti noti di Uomini e Donne. Delia Duran, nel frattempo, ha rotto diversi equilibri nella Casa ed è diventata molto amata dal pubblico del GF Vip 6. Durante la 40esima puntata, infatti, è stata votata come preferita e prima candidata alla finale. Ricordiamo anche che la modella venezuelana ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio. La concorrente del GF Vip ha stuzzicato più volte Barù, dandogli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ultime ore al GF Vip 6 sono state infuocate: dalla lite tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni, la rabbia di Katia Ricciarelli contro la Casa per essere stata trascurata e il rapporto ormai incrinato traSorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Non solo liti, nella casa del GF Vip sono nati flirt e fidanzamenti, come quelli tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti noti di Uomini e Donne. Delia Duran, nel frattempo, ha rotto diversi equilibri nella Casa ed è diventata molto amata dal pubblico del GF Vip 6. Durante la 40esima puntata, infatti, è stata votata come preferita e prima candidata alla finale. Ricordiamo anche che la modella venezuelana ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio. La concorrente del GF Vip ha stuzzicato più volte Barù, dandogli ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, com’era Antonio Medugno qualche anno fa: le immagini di ieri ed oggi a confronto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano rimprovera Antonio Medugno: ''Hai pianto per fare la vittima'' - antonio__quarta : @LegaSalvini Sono più importanti gli infoibati italiani che quelli slavi. Per lo stesso principio sono più importan… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (790 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (730 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… -