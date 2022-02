Foggia, senza Green pass non può entrare in comune: uomo sfonda portone con auto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arriva in comune per ottenere un certificato. Gli viene impedito di entrare perché sprovvisto di Green pass. sfonda l’androne del palazzo a bordo della sua automobile provocando il crollo di un’impalcatura e danneggiando una Fiata Panda e uno scooter parcheggiati nel cortile. È successo ieri mattina a San Severo, in provincia di Foggia, dove un 50enne del posto è stato denunciato a piede libero per aver fatto irruzione con una Fiat Uno Rossa all’interno di Palazzo Celestini, sede municipale. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arriva inper ottenere un certificato. Gli viene impedito diperché sprovvisto dil’androne del palazzo a bordo della suamobile provocando il crollo di un’impalcatura e danneggiando una Fiata Panda e uno scooter parcheggiati nel cortile. È successo ieri mattina a San Severo, in provincia di, dove un 50enne del posto è stato denunciato a piede libero per aver fatto irruzione con una Fiat Uno Rossa all’interno di Palazzo Celestini, sede municipale.

