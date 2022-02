Covid, prosegue la tendenza al ribasso (Di sabato 12 febbraio 2022) Ieri sono stati 67 mila i nuovi casi di Covid registrati, con 334 vittime. prosegue dunque la tendenza al ribasso della curva pandemica. Più che i dati del giorno, lo dimostra il monitoraggio settimanale diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. L’indice Rt vale 0,89: al di sotto di 1, significa che l’epidemia rallenta. Cala il tasso di occupazione delle terapie intensive, dal 16 al 13,4% in una settimana, mentre negli altri reparti il Covid occupa il 26% dei posti letto. L’incidenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 febbraio 2022) Ieri sono stati 67 mila i nuovi casi diregistrati, con 334 vittime.dunque laaldella curva pandemica. Più che i dati del giorno, lo dimostra il monitoraggio settimanale diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. L’indice Rt vale 0,89: al di sotto di 1, significa che l’epidemia rallenta. Cala il tasso di occupazione delle terapie intensive, dal 16 al 13,4% in una settimana, mentre negli altri reparti iloccupa il 26% dei posti letto. L’incidenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

