Covid, da oggi cambiano le regole. Continua la curva in discesa dei contagi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua a scendere la curva dei casi Covid. Lo confermano anche i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità. Rt in calo a 0,89 in diminuzione rispetto alla settimana scorso rispetto alla ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022)a scendere ladei casi. Lo confermano anche i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità. Rt in calo a 0,89 in diminuzione rispetto alla settimana scorso rispetto alla ...

GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - TizianaFerrario : Oggi giorno in cui si tolgono le mascherine all'aperto faccio mia l'affermazione della comm.ria alla salute europea… - liliaragnar : RT @gppwood: Oggi mia moglie positiva al covid,per problemi pregressi e quindi di precauzione,è andata in ospedale a Padova a fare il tratt… - Adnkronos : #Covid oggi Italia: Sicilia verso ritorno in zona gialla, in Molise zona bianca a rischio. -