Cosa c’è dietro lo scostamento di bilancio Scrive Pennisi

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 febbraio 2022)le richieste di un nuovodici sono unicamente le richieste di categorie colpite dall’aumento dei prezzi delle materie prime aggravati dalle disfunzioni della logistica e, quindi, delle catene di approvvigionamenti? O c’è anche qualdi più nobile o sedicente tale? I leader politici della maggioranza in questi giorni quasi in rotta di collisione con il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia e delle Finanze sullodi(a debito) – e quel che più conta sui lineamenti del prossimo Documento di Economia e Finanza (di cui sta iniziando la gestazione) si avvalgono di economisti, che danno un profumo nobile a questa ed altre richieste. Non si tratta dello Chanel No.5, immortalato negli anni Cinquanta del secolo scorso da Marylin ...