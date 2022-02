Chi è Nick Luciani, il cantante de ‘I Cugini di Campagna’: vita privata e curiosità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se I Cugini di Campagna sono stati e sono ancora oggi una band in grado di far parlare di sé e di rimanere sulla cresta dell’onda, per la musica e non solo, è anche per merito dei grandi artisti che ne hanno fatto la storia. E al di là delle colonne portanti, i gemelli Michetti, un posto d’onore nelle vicende del gruppo romano l’occupa sicuramente Nick Luciani, la voce principale del complesso dagli anni Novanta al 2014 e poi ancora dal 2020 in poi. Nicolino Luciano, questo il vero nome di Nick Luciani, è nato a Roma il 2 giugno 1970 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, si è unito al gruppo per la prima volta nel 1994, prendendo il posto di artisti storici come Flavio Paullin, Paul Manners e Marco Occhetti. Un’occasione più unica che rara per un artista giovane ma in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se Idi Campagna sono stati e sono ancora oggi una band in grado di far parlare di sé e di rimanere sulla cresta dell’onda, per la musica e non solo, è anche per merito dei grandi artisti che ne hanno fatto la storia. E al di là delle colonne portanti, i gemelli Michetti, un posto d’onore nelle vicende del gruppo romano l’occupa sicuramente, la voce principale del complesso dagli anni Novanta al 2014 e poi ancora dal 2020 in poi. Nicolino Luciano, questo il vero nome di, è nato a Roma il 2 giugno 1970 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, si è unito al gruppo per la prima volta nel 1994, prendendo il posto di artisti storici come Flavio Paullin, Paul Manners e Marco Occhetti. Un’occasione più unica che rara per un artista giovane ma in ...

Advertising

Freak_Nick_ : RT @spighissimo: Certo è notoriamente della Magistratura la colpa...non di chi commette i reati... P.S. A guardare come Maurizio Mossad Mo… - sayaddhina : @Fortu36419972 @GermanoBonaveri ma davvero credete a queste stronzate? gran giurì istituito da chi e dove ? ma siet… - nick_benti : RT @FrahFrasi: così distanti che non so più nemmeno chi ho davanti - Devildice75 : @Nick__be E di chi lo vorrebbe appoggiare ?? - Nick__be : Oggi leggo solo del trend, di chi lo disapprova e chi lo appoggia ma ancora mi capita una foto ca, ok lo specchio della mia realtà insomma -