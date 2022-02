Cadillac GTP | spunta il primo teaser

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (IMSA | Svelate le prime immagini della Cadillac GTP) è stato pubblicato su Motormania… - It_Endurance : #FIA #WEC #ACO #24HLeMans #IMSA - Motorsport_IT : #IMSA | Svelate le prime immagini della #Cadillac GTP - DaniLeo_Racing : RT @SalaStampRacing: ????Cadillac ha tolto i veli alla sua #LMDh per #IMSA #GTP e #WEC LeMans la strada per il 2023 è pronta. Telaio svilu… - lucacapvt : RT @SalaStampRacing: ????Cadillac ha tolto i veli alla sua #LMDh per #IMSA #GTP e #WEC LeMans la strada per il 2023 è pronta. Telaio svilu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadillac GTP

Dal passato si impara. Per questoe Dallara stanno lavorando insieme per realizzare il modelloRace Car, che parteciperà in futuro alla nuova categoria Grand Touring Prototype. Il prototipo, sperando che il binomio continui a essere vincente, sarà caratterizzato da un nuovo ...Vi è grande attesa per il 2023, anno in cui a Daytona debutterà la nuova classe, inclusiva delle LMDh annunciate da Porsche, Audi, BMW, Acura e, oltre che potenzialmente alle Hypercar ...Dal passato si impara. Per questo Cadillac e Dallara stanno lavorando insieme per realizzare il modello Cadillac GTP Race Car, che parteciperà in futuro alla nuova categoria Grand Touring Prototype.Cadillac Design is in the process of shaping the forthcoming GTP race car and the future of Cadillac Racing. Drawing from Cadillac’s previous racing success, the Cadillac GTP race car will be co ...